«Сбер» обеспечил бизнес платформой для цифрового импортозамещения

Цифровой сервис для компаний и физических лиц «СберКорус» запустил платформу для импортозамещения, где любая компания может подобрать российское программное обеспечение и оборудование взамен иностранного. Как сообщили представители «СберКорус», 124 функциональных бизнес-процесса в компаниях уже сейчас можно перевести на российские аналоги с помощью «СберКорус».

На платформе собраны российские аналоги большинства распространенных видов оборудования и программ для всех видов бизнеса. Они позволяют собрать индивидуальный портфель программ и организовать комплексное единовременное внедрение необходимого софта и техники. В общей сложности, заявляет «СберКорус», на платформе представлен 71 российский продукт, который может заменить 122 импортных программных продукта, а также продукция 12 компаний — поставщиков российского оборудования.

По словам представителей «СберКорус», платформа дает возможность создать индивидуальный план перехода на российское ПО и оборудование под нужды конкретной компании. За первые месяцы 2022 года «СберКорус» завершил 11 комплексных проектов внедрения российского программного обеспечения и поставки оборудования отечественного производства в крупнейших российских компаниях. Общая стоимость проектов превысила 150 млн рублей.

«Замещение иностранных программ и оборудования гарантирует стабильную работу бизнеса и снимает проблемы зависимости от иностранного ПО и оборудования, растущих затрат на лицензии в иностранной валюте и риски для безопасности данных. "СберКорус" обеспечит комплексную разработку проекта перехода на российское ПО и перевод IT-инфраструктуры компании без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для бизнеса самое важное», — рассказал руководитель «СберКорус» Сергей Машурин.