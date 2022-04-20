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В МИДе оценили вероятность запрета въезда в Россию иностранных журналистов

Замглавы МИД Иванов: Россия не собирается запрещать въезд иностранным журналистам
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Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов 20 апреля заявил, что Россия не планирует запрещать въезд на свою территорию журналистам из недружественных стран.

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«Какие-то будут приниматься ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран, но запрещать въезд иностранным журналистам — нет», — сказал Иванов «РИА Новости».

4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Документ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза».

Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественных действий.

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