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МИД РФ заявил о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР

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Работа по открытию российских посольств в Луганской и Донецкой народных республиках ведется (ЛНР и ДНР). Об этом 20 апреля заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Иванов.

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«Работа ведется, заключаются соглашения соответствующие», — ответил он на вопросы журналистов.

Даты и сроков открытия дипломатических ведомств России он не назвал.

В начале апреля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что кандидатура посла республики в России уже определена, посольство может быть открыто в РФ в течение месяца. Она не уточнила, кто может стать послом ДНР в России.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Украина проводила военную операцию на востоке страны с 2014 года.

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