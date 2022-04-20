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Пушилин счел опасным предложение генсека ООН о гуманитарном перемирии

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Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о гуманитарном перемирии для безопасной доставки гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации по защите Донбасса потенциально опасно. Об этом 20 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Если учесть количество помощи от Российской Федерации, доставляемой безопасно, непрерывно и без предоставления вооруженным формированиям Украины возможности перегруппироваться, в предлагаемых господином генсекретарем ООН потенциально опасных для нас действиях нет никакого смысла», — цитирует его ТАСС.

По словам главы государства, Киев не заинтересован в спасении жизней.

«Украина была сколько угодно готова убивать мирных жителей, разрушать наши дома, больницы, школы, лишать нас прав и свобод, но никак не заботиться о спасении жизней. Не заботит данный вопрос украинский режим и сейчас», — сказал Пушилин.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить четырехдневное, так называемое пасхальное перемирие. По его словам, это нужно сделать для открытия ряда гуманитарных коридоров.

В то же время зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация не сохраняет нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Он отметил, что у объединения есть определенные симпатии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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