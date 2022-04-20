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Минобороны РФ показало удар Су-34 по военному объекту Украины

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Российские экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удары были нанесены по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям, которые использовались националистическими формированиями. Кроме того, Су-34 нанесли удары по складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

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«Нанесение авиационных ударов выполнялось одиночно и парами. Результаты поражения наземных объектов фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

18 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ ударами ракет наземного базирования «Искандер» уничтожили четыре склада Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три района сосредоточения живой силы у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских истребителя МИГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки.

За день до этого ВС РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области. Помимо этого ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов ВСУ. В тот же день ВС РФ высокоточными ракетами в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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