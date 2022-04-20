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Не менее десяти человек погибли при побеге из иммиграционного центра в Малайзии

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В малазийском штате Кедах в иммиграционном центре произошел бунт, который закончился смертью не менее десяти содержавшихся там человек. Об этом сообщило 20 апреля издание The Star.

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В иммиграционном центре, куда были помещены задержанные люди из народа рохинджа, возникли протесты, переросшие в беспорядки. В результате бунта 528 человек сбежали из центра.

При этом около десяти человек, по имеющейся информации, погибли во время побега — в возникшем хаосе их сбил автомобиль при попытке перейти дорогу.

В настоящий момент, как отмечает издание, 363 человека из 528 были повторно арестованы. Силами малазийских силовиков ведутся поиски оставшихся беглецов.

В 2016–2017 годах СМИ сообщали о продолжающемся военном преследовании мусульманской группы народа рохинджа вооруженными силами и полицией Мьянмы в штате Ракхайн (северо-западный регион страны). Преследование стало ответной реакцией на нападения неопознанных боевиков на пограничные посты в октябре 2016 года. Власти Мьянмы обвиняются в широкомасштабных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, поджоги и убийства детей. 4 декабря 2018 года международная юридическая группа Public International Law and Policy Group (PILPG) выпустила доклад, в котором квалифицировала происходящее в Мьянме как геноцид.

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