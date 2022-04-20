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Ректор Литинститута Варламов рассказал о создании биографии Розанова

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Ректор Литературного института, профессор, доктор филологических наук, писатель и публицист Алексей Варламов представил биографию Василия Розанова — «Имя Розанова», о создании которой побеседовал с «Известиями».

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«Enfant terrible русской литературы, он очень интересен и по-человечески, и как автор, потому что всё, что c ним и вокруг него происходило, прямиком нес в свои тексты. Декадент и консерватор, анархист и государственник, он прожил необыкновенно трудную и яркую жизнь. Я и любил, и терпеть не мог Розанова», — признался Варламов о центральном герое книги.

В новой биографии автор «Опавших листьев» Василий Розанов — полузапрещенный в СССР и возведенный в ранг правых консерваторов-охранителей в постсоветское время философ — представлен как человек Серебряного века, стиравший все границы и условности.

Автор отметил, что Розанов — «это русское бессознательное», чуткий к «инстинктам толпы» и способный говорить всё то, о чем обычно молчат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий» в среду, 20 апреля, в 10:00:

«По прямой только вороны летают — небесные светила движутся по параболе»

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