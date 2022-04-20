Диетолог дала рекомендации по питанию для доноров крови

Диетолог, эндокринолог АО «Медицина», эксперт компании SOLGAR Елена Евдокимова рассказала «Известиям», как следует питаться донорам крови.

Прежде всего врач пояснила, что у доноров происходит активизация системы кроветворения — начинается активный рост клеток красного костного мозга и стимуляция иммунитета. Таким образом запускается «разгрузка» органов, которые участвуют в утилизации отживших свой срок эритроцитов: селезенки и печени.

В первые часы после сдачи крови следует пить достаточное количество жидкости: воду простую и минеральную и сладкий чай. Важно также соблюдать качественную высокобелковую диету, которая включает в себя телятину и яйца. Можно включить в рацион крупы, богатые железом, например гречневую. Евдокимова посоветовала пить гранатовый сок, есть салаты с большим количеством зелени (так как они содержат фолаты), зеленые яблоки и шпинат.

На какое-то время лучше исключить из рациона чай с молоком и уменьшить обилие молочных продуктов, поскольку они препятствуют усвоению железа.

«Также хорошо использовать специальные пищевые добавки, содержащие железо в высокодоступной и легкоусваивающейся форме, например хелатную форму в виде бисглицината железа. Она характеризуется лучшей переносимостью со стороны ЖКТ по сравнению с неорганическими формами железа и не взаимодействует с продуктами питания, в том числе молочными», — подчеркнула Евдокимова.

Поскольку фолаты участвуют в процессе регенерации эритроцитов, важен дополнительный прием добавок фолатов в виде высокоактивной формы метафолина. Уровень гемоглобина крови зависит от количества поступающего с питанием белка, поэтому для предотвращения дефицитов будет уместным включить в рацион добавки аминокислот.

При этом для соблюдения правильного рациона лучше проконсультироваться со специалистом.

К противопоказаниям для сдачи крови относятся наличие инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, сифилис), онкопатология, тяжелые формы анемии, добавила врач.

24 марта в ФГБУЗ Центр крови ФМБА России рассказали «Известиям» о том, какие льготы положены донорам крови. В частности, донорская справка дает право на получение дополнительного дня отдыха в течение года. Помимо этого, в соответствии с нормативно-правовыми актами безвозмездному донору крови или ее компонентов выплачивается денежная компенсация на обед в размере 5% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе совершения донации.

В ноябре 2021 года ученые выяснили, обладатели какой группы крови имеют наиболее сильный иммунитет. Уточнялось, что группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы.

Самым сильным в части продуцирования интерферона исследователи назвали носителей IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.

У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80 и 91% испытуемых соответственно. Носители же II группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других склонны к заболеваниям.