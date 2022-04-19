Мосбиржа прокомментировала возможное лишение международного статуса

Московская фондовая биржа (MOEX) во вторник, 19 апреля, прокомментировала ее возможное лишение международного статуса Великобританией.

«Статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на Московской бирже инвестициям налоговые преференции сохраняются», — объяснили «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков, в свою очередь, отметил, что данное событие может негативно отразиться на России в плане международного статуса и международных связей.

«Однако я уверен, что Россия всегда сумеет самостоятельно создать собственные финансовые и торговые структуры и наделить их необходимыми полномочиями», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер заявила, что Лондон планирует лишить MOEX статуса международной площадки на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Шаг станет ответом на ограничения, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов, сославшись на запрет биржи от 28 февраля, который не позволял брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России.

20 марта Центробанк разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года.

До этого в последний раз операции с ценными бумагами проводились 25 февраля, а накануне был зафиксирован рекордный обвал индексов Мосбиржи и РТС в диапазоне 45–50%. С 28 февраля по решению Банка России торги на рынке акций были приостановлены.