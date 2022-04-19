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Риелтор оценил решение о необходимости для банков раскрывать стоимость ипотеки

Риелтор Самойлов оценил решение о необходимости для банков раскрывать полную стоимость ипотеки
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Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал во вторник, 19 апреля, сообщение о том, что в России банки при выдаче ипотеки обязаны будут раскрывать клиентам информацию о полной стоимости кредита.

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По словам Самойлова, прозрачность — это «всегда благо».

«В целом сегодня львиная доля издержек заемщика приходится непосредственно на обслуживание самого кредита. Именно отсюда формируется дороговизна и низкая доступность кредита», — заключил специалист в беседе с RT.

Ранее в этот день эксперты оценили с разговоре с «Известиями» решение правительства РФ о необходимости банков впредь раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку, пишет Life.Ru.

О том, что банки теперь обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита заявил 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он отметил, что такое решение позволит людям видеть реальную стоимость кредита, а банкам, в свою очередь, придется уже более открыто конкурировать друг с другом.

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