Правительство России обязало банки раскрывать полную стоимость ипотеки

Выдавая ипотеку, банки обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы всё равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков», — заявил он.

Накануне директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить до конца текущего года штрафы за просрочки по ипотечным кредитам. Он направил соответствующее письмо на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Орлов отметил, что в условиях санкций в России одной из уязвимых групп населения стали семьи, имеющие ипотечные кредиты.

15 апреля стало известно, что федеральная компания «Этажи» предложила продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит — это невыгодно при действующих более высоких ставках, отметили эксперты.