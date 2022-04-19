Прямой эфир

Правительство России обязало банки раскрывать полную стоимость ипотеки

Премьер-министр России Мишустин: банки должны будут раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдавая ипотеку, банки обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы всё равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков», — заявил он.

Накануне директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить до конца текущего года штрафы за просрочки по ипотечным кредитам. Он направил соответствующее письмо на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Орлов отметил, что в условиях санкций в России одной из уязвимых групп населения стали семьи, имеющие ипотечные кредиты.

15 апреля стало известно, что федеральная компания «Этажи» предложила продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит — это невыгодно при действующих более высоких ставках, отметили эксперты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022