В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке

Штрафы за просрочки по ипотечным кредитам в России предложено отменить до конца текущего года. Такое предложение внес директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в понедельник, 18 апреля.

Орлов отправил соответствующее письмо на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. В нем он отметил, что в условиях введенных с конца февраля западных санкций в России одной из уязвимых групп населения стали семьи, имеющие ипотечные кредиты.

«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — цитирует обращение RT.

Орлов указал, что в соответствии с действующим законодательством гражданин России, взявший ипотеку, имеет право воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами — уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до шести месяцев в случае наступления тяжелых жизненных обстоятельств. При этом такие каникулы предоставляются единожды в течение срока действия одного ипотечного договора, уточнил он.

Как рассказала в этот же день «Известиям» директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева, заемщики стали жаловаться на отказы о предоставлении кредитных каникул по нескольким займам сразу. В марте 2022-го россияне уже второй раз получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Впервые такая льгота была доступна в разгар пандемии. Получить отсрочку можно было по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, если они оформлены до 1 марта.

15 апреля также отмечалось, что интерес россиян к ипотечным кредитам начал падать. Так, доля ипотечных консультаций в России в апреле снизилась на 38% относительно марта. При этом уже в марте россияне интересовались ипотечными кредитами на 27% реже, чем в феврале, добавили в федеральной компании «Этажи».

Накануне в ВТБ сообщили, что с 14 апреля снизили минимальную ипотечную ставку на 5,5 п.п. до 16,9%. Она доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту банка. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.