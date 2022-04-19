Эксперты оценили решение о необходимости для банков раскрывать стоимость ипотеки

Эксперты оценили решение правительства РФ о необходимости для банков впредь раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку. Своим мнением они поделились во вторник, 19 апреля, с «Известиями».

По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Домащенко, в соответствии с законодательством, банками должна была быть прописана информация по поводу всех платежей ипотеки и до нового решения правительства.

«Что касается навязывания услуг, то Центральный банк борется с этим уже достаточно долгое время и клиенты вполне могут отказываться от сделки, если коммерческие банки их пытаются принудить к тому, чтобы какие-то скрытые платежи были дополнительные — страхование и так далее. Возможно, будет какой-то перечень услуг, которые в обязательном порядке должны показывать дополнительно коммерческие банки», — рассказал «Известиям» Домащенко.

Он пояснил, что это может быть, например, какой-то продукт, вместе с которым будет идти не только процентная ставка, но и какие-нибудь дополнительные условия.

«И вот эти условия, возможно, обяжут включать в стоимость кредита, которую будут показывать в кредитном договоре. Может быть, имелось в виду это. В любом случае, какие-то дополнительные платежи, обосновывающие возможное заключение ипотечного договора, коммерческие банки не имеют права вводить по своему усмотрению», —заключил эксперт.

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин отметил необходимость этого решения в отношении банков, так как, по его словам, некоторые банки не всегда раскрывают стоимость страхования. А она, по его словам, может составлять чуть ли не больше 100 тыс. рублей в год.

«Заемщик несет расходы по страхованию приобретаемого в кредит имущества, но банки раскрывают стоимость страхования далеко не всегда, и часто она достаточно сильно бьет по реальной доступности кредита, иногда составляя чуть ли не больше 100 тыс. рублей в год, что при текущих ценах и стоимости банковских денег очень сильно бьет по возможностям покупателей», — рассказал «Известиям» Уткин.

Эксперт подчеркнул, что теперь в договоре кредитования будет прописана не только стоимость страховки, но и другие платные услуги — «от открытия счета до SMS-информирования и Push-уведомлений».

О том, что банки теперь обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, заявил 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он отметил, что это позволит людям видеть реальную стоимость кредита, а банкам, в свою очередь, придется уже более открыто конкурировать друг с другом.