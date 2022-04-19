Жители Астрахани обнаружили енота на фонарном столбе 19 апреля на улице Славянская. Сотрудники аварийно-спасательной службы эвакуировали животное. Об этом сообщил телеканал «Астрахань 24».

Отмечается, что спасателям не удалось с первого раза снять енота со столба. Он упал, после чего забрался на ближайшую сосну.

«Автовышка подъехала к сосне, и уже со второй попытки спасателями при помощи спецсредств енот был снят и отпущен на Городской остров», — рассказал телеканалу начальник аварийно-спасательной службы Астрахани Александр Бобровский.

Позднее в одном из сообществ «ВКонтакте», посвященном поиску пропавших животных, появилось объявление о найденном еноте. Бобровский пояснил телеканалу, что спасатели решили не выпускать животное на Городской остров, так как в нем бегала стая собак.

Пока неизвестно, откуда именно сбежал енот. В настоящее время сотрудники службы занимаются поисками его хозяев. Как сообщает телеканал, если никто не отзовется на объявление, животное заберет заводчица енотов в Астрахани.

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