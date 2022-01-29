В Подмосковье нашли заплутавшего тигренка

Утром 29 января в деревне Ермолино Дмитровского района Московской области замечен гуляющий по улице Широкой молодой тигр. Полицейский патруль прибыл на место после обращения местного жителя, однако зверь уже скрылся.

По данным «Известий», на место для поиска животного прибыли инспекторы охотнадзора и сотрудники правоохранительных органов.

Как позднее сообщили журналисты Dubna.ru, четырехмесячного тигренка удалось поймать к 12:30 мск. Отмечается, что хозяином оказался молодой человек, проживающий в деревне Красная Горка.

18 января в Приморье очевидцы засняли на видео встречу с крупным тигром. Его заметили в Тернейском районе на заснеженной дороге. Наблюдали за животным около 40 минут. Специалисты центра «Амурский тигр» рассказали, что место, где жители Приморья встретили тигра, «одно из самых тигриных», но такая продолжительная встреча является большой редкостью.