Басурин сообщил о начале штурма «Азовстали» в Мариуполе

Специальные группы частично приступили к штурму комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 19 апреля сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что стоит задача освободить предприятие в кратчайшие сроки.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма «Азовстали» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции ДНР. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как проходит операция. Отмечается, что враг отступает, его сжимают в кольцо.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».