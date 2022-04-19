Диетолог объяснила усиление аппетита после фастфуда

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление в пищу ряда продуктов приводит не к насыщению, а к усилению чувства голода.

В беседе с радио Sputnik во вторник, 19 апреля, специалист отметила, что организму необходимо достаточное количество жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Если какого-то из указанных элементов будет не хватать, то чувство голода быстро вернется и даже усилится, что и происходит при употреблении фастфуда.

«Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. <…> Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще», — пояснила диетолог.

Соломатина указала на то, что «быстрая еда» создает кратковременное чувство насыщения благодаря наличию в ней большого количества жиров. Между тем, чувство голода после этого возвращается, и ситуация повторится, если вновь удовлетворить его фастфудом.

Диетолог уточнила, что избыток калорий приводит к росту жировой ткани, и если ее становится слишком много, то она начинает диктовать организму свою волю. Она объяснила, что гормон лептин после приема пищи должен «говорить», что организм насытился едой и ему достаточно, а вместо этого он подает неверные сигналы, пишет «Москва 24». В результате чем полнее становится человек, тем больше он хочет есть.

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