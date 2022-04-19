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Минобороны заявило об уничтожении под Львовом склада иностранного оружия

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении воздушно-космическими силами (ВКС) РФ логистического центра и крупных партий иностранного оружия в районе Львова. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — подчеркнул он.

Как отмечается, Конашенков заявил об уничтожении высокоточными ракетными ударами 124-го объединенного центра обеспечения тыла командования сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков также добавил, что ранее в этот же день высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 16 украинских военных объектов, в том числе два пункта управления, два опорных пункта подразделений ВСУ и места сосредоточения противника около населенных пунктов Попасная и Барвинково.

Накануне в Минобороны заявили об уничтожении оперативно-тактической авиацией 44 военных объектов Украины. Среди них — два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевки.

17 апреля представитель Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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