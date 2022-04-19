Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса», опубликованном во вторник, 19 апреля, на сайте госкорпорации.

Во время выхода, который продлился 6 часов 37 минут, космонавты выполнили первый этап подготовки европейского дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС.

«На наружной поверхности многоцелевого лабораторного модуля «Наука» Олег Артемьев и Денис Матвеев установили и подключили внешний пульт управления манипулятором ERA, демонтировали защитные чехлы с трех пассивных устройств фиксации и трех базовых летных точек, смонтировали три поручня на ERA, сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции в зоне локтя ERA и установили адаптер переносного рабочего места», — отметили в «Роскосмосе».

Как указали в ведомстве, управление манипулятором ERA с внутреннего пульта в модуле «Наука» обеспечивал космонавт Сергей Корсаков.

Для Дениса Матвеева прошедший выход стал первым в его карьере. Кроме того, это был 60-й российский выход в рамках проекта МКС. С марта 1965 года космонавты выполнили 156 выходов в отечественных скафандрах, в открытом космосе побывали 72 космонавта СССР и России.

Следующий выход в открытый космос для подготовки манипулятора ERA к эксплуатации намечен на 28 апреля.

В январе российский космонавт Петр Дубров сообщил, что он и его коллега Антон Шкаплеров не будут выходить в открытый космос. Ранее планировалось, что они совершат еще два выхода.

Дубров рассказал, что следующие выходы требовались для работ с европейским манипулятором ERA, который установлен на российском модуле «Наука». Он выразил надежду, что у специалистов на Земле уже есть план, как можно устранить замечания.