Космонавт сообщил о переносе ряда выходов в открытый космос с МКС

Российский космонавт Петр Дубров сообщил об изменении программы полета и выходов в космос. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналом «Русский космос», январская версия которого была опубликована 22 января.

По его словам, до конца своего пребывания на Международной космической станции (МКС) он и его коллега Антон Шкаплеров не будут выходить в открытый космос. Ранее планировалось, что они совершат еще два выхода.

Дубров рассказал, что следующие выходы требовались для работ с европейским манипулятором ERA, который установлен на российском модуле «Наука». Он выразил надежду, что у специалистов на Земле уже есть план, как можно устранить замечания.

«Хочется верить, что этот манипулятор вместе со шлюзовой камерой, которая уже дав­но находится на станции и будет пристыкована к «Науке» при помощи манипулятора ERA, подстегнут разработку и доставку нового научного оборудования для модуля «Наука», в том числе и для работы на внешней поверхности станции», — добавил Дубров.

В этом году Шкаплеров и Дубров работали в открытом космосе 19 января. Они провели там более семи часов и подготовили новый модуль «Причал» к стыковкам кораблей. Для Дуброва, первый раз находящегося на станции, это был уже четвертый выход, для Шкаплерова, совершающего свой четвертый космический полет, — третий выход.

В ходе выхода обнаружилось, что во время работ в открытом космосе у космонавта Шкаплерова пролилась питьевая вода в скафандр. Позже Шкаплеров сообщил, что дискомфорт, вызванный пролившейся внутрь скафандра водой, не мешает работать в открытом космосе. Также в ходе трансляции были выявлены проблемы со связью между космонавтами и Землей — связь отсутствовала более 10 минут.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 66-й экспедиции — космонавты «Роскосмоса»: командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля «Наука» состоялся 9 сентября 2021 года.

26 ноября новый узловой модуль «Причал» пристыковался к модулю «Наука» на МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента станции.