Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции

Новый узловой модуль «Причал» пристыковался к модулю «Наука» на МКС. Это в пятницу, 26 ноября, сообщили в «Роскосмосе».

Стыковка произошла в 18:25 мск. Она осуществлялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (ЦУП) с Земли и космонавтов — с борта МКС.

Помимо «Причала» грузовой корабль доставил на станцию около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, рационы питания для экипажа, а также средства технического обслуживания и ремонта.

24 ноября сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» вывели на орбиту.Выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции запланирован на 19 января 2022 года. Первый пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.

23 сентября «Роскосмос» впервые опубликовал состав будущей российской орбитальной станции. Госкорпорация выделила финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям в размере 1,735 млрд рублей.

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам. Он выразил уверенность, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.

В июле в ходе заседания президиума Научно-технического совета совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.