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Российские космонавты завершили первый в 2022 году выход в открытый космос

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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции на сайте «Роскосмоса».

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Космонавты провели в космосе почти семь часов. Для Дуброва, первый раз находящегося на станции, это был уже четвертый выход, для Шкаплерова, совершающего свой четвертый космический полет – третий выход.

Россияне, как и было запланировано, подключили антенну пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности модуля «Причал» и установили мишень стыковки, теперь он готов принимать космические корабли.

Также Шкаплеров и Дубров переустановили телекамеру и проложили телевизионный кабель между модулями «Наука» и «Причал». Космонавтам не удалось установить поручни для перехода между новыми модулями российского сегмента МКС.

В ходе выхода обнаружилось, что во время работ в открытом космосе у космонавта Шкаплерова пролилась питьевая вода в скафандр. Позже Шкаплеров сообщил, что дискомфорт, вызванный пролившейся внутрь скафандра водой, не мешает работать в открытом космосе. Также в ходе трансляции были выявлены проблемы со связью между космонавтами и Землей — связь отсутствовала более 10 минут.

Космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС в 15:20 мск. После этого они начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля «Причал».

Сейчас на борту МКС работает экипаж 66-й экспедиции — космонавты «Роскосмоса»: командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля «Наука» состоялся 9 сентября 2021 года.

Длительность выхода составила около семи часов. Сообщалось, что космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий выполнили все основные и дополнительные задачи. В частности, они зафиксировали крышку выходного люка и установили защитное кольцо.

26 ноября новый узловой модуль «Причал» пристыковался к модулю «Наука» на МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента станции.

В сентябре «Роскосмос» впервые опубликовал состав будущей российской орбитальной станции. Госкорпорация выделила финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям в размере 1,735 млрд рублей.

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