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Минобороны заявило об уничтожении под Львовом склада иностранного оружия

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в понедельник, 18 апреля, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные партии иностранного оружия в районе Львова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция
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Отмечается, что ВКС также нанесли удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Львова.

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в понедельник высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ были уничтожены 16 украинских военных объектов, включая два пункта управления, два опорных пункта украинских подразделений и места сосредоточения противника около населенных пунктов Попасная и Барвинково.

Ранее в этот день ведомство сообщило, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Конашенков добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, а также 11 беспилотников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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