В Минобороны РФ отчитались о 108 авиаударах по ВСУ

Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Об этом 18 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники», — сказал он.

Представитель Минобороны РФ также добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

Помимо этого, отметил он, перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.

Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный Сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Шестнадцать военных объектов Украины уничтожены высокоточными ракетами с воздуха в течение ночи, среди них — пять командных пунктов противника, хранилище топлива и три склада боеприпасов, подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Накануне он сообщил об уничтожении оперативно-тактической авиацией 44 военных объектов Украины. Среди них — в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Тогда же Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

Днем ранее Конашенков рассказал об уничтожении российскими военными производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

По данным Министерства обороны РФ на 17 апреля, с начала спецоперации уничтожено 136 самолетов, 471 беспилотник, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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