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Матвиенко раскритиковала реакцию Минпромторга на ситуацию с импортом гвоздей

Спикер Совфеда Матвиенко осталась недовольна реакцией Минпромторга на ситуацию с импортом гвоздей
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на заявление Минпромторга РФ об отсутствии проблем с производством гвоздей в России.

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«К моему глубокому сожалению, вместо того чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, Минпромторг радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно, и готовит бравурный пресс-релиз. Получается, что всё хорошо. Может, у кого-то и всё хорошо. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара», — написала 18 апреля Матвиенко в своем Telegram-канале.

Спикер Совфеда отметила, что в современном мире ни одна страна не в состоянии обеспечить себя во всех сферах на 100% продукцией только собственного производства. При этом, по ее словам, есть отрасли, где Россия не только может «но и должна полностью закрывать и все свои потребности и производить на экспорт». И гвоздь, по мнению Матвиенко, является символом «самого простого в производстве предмета, для изготовления которого в России всего хватает с лихвой».

«Это неправильный подход. Надеюсь, что столь поспешная публикация Минпромторга была недоразумением. Кто-то решил проявить инициативу и поторопился. Хочется думать, что в это же самое время, когда писался пресс-релиз, в Министерстве промышленности и торговли грамотные и квалифицированные специалисты уже вовсю работали над соответствующими аналитическими материалами», — подытожила Матвиенко.

14 апреля Матвиенко призвала работников малого и среднего бизнеса в России наладить производство отечественных гвоздей. Спикер Совфеда возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.

Минпромторг прокомментировал, в свою очередь, слова Матвиенко об импортных гвоздях. Там заявили, что Россия производит гвозди «в достаточном количестве», пишет «Газета.Ru». В министерстве добавили, что российское производство в этой сфере закрывает внутренний спрос. Также, по словам Минпромторга, 20% гвоздей отечественного производства экспортируется в страны СНГ.

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