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Матвиенко призвала бизнес «завалить» Россию отечественными гвоздями

Спикер Совфеда Матвиенко предложила малому и среднему бизнесу завалить Россию гвоздями
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала работников малого и среднего бизнеса в России наладить производство отечественных гвоздей. Она заявила об этом в ходе заседания, запись которого опубликована 13 апреля в официальном сообществе Совфеда во «ВКонтакте».

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Председатель возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.

«Для меня, например, было неким открытием (...), у нас гвозди импортные, не буду называть страну [экспортера] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», — сказала она.

Ранее, 12 апреля, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» после совещания по развитию парфюмерно-промышленной отрасли на фабрике «Свобода» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Так, министр рассказал о работе над государственно-информационной системой промышленности, которая представляет собой информационную площадку по интеграции участников рынка, направленную на помощь отечественным производителям компонентов, готовой продукции и регуляторам эффективнее взаимодействовать друг с другом.

Мантуров подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

Министр подчеркнул, что одним из наиболее сильно развившихся в условиях западных санкций отраслей российской экономики являются области сельскохозяйственного машиностроения, сфера создания оборудования для нефтегазовой отрасли и парфюмерная промышленность. Это связанно с комплексностью отраслей, заключил он.

11 апреля генеральный директор холдинга «Щелково Агрохим» Салис Каракотов в интервью «Известиям» рассказал о том, что агропромышленность продолжит бурно развиваться в России даже в период санкций. Он особо подчеркнул, что аграрии привыкли к ограничениям, выстроили работу с их учетом, а потому слабо зависят от зарубежных партнеров.

После начала специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатой 24 февраля российскими военными по приказу президента РФ Владимира Путина, западные компании стали объявлять о своем уходе с российского рынка. Причинами таких решений стали трудности с логистикой и сообщением между странами, а также экономическое давление. В связи с этим в России был начат процесс импортозамещения.

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