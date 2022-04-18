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Директор РУССТРАТа рассказала о целях военной операции Турции против РПК

Директор РУССТРАТа Панина назвала цели военной операции Турции против боевиков РПК на севере Ирака
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Начало новой военной операции Турции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) преследует конкретные цели, в том числе не допустить объединения курдских сепаратистов. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказала «Известиям» директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

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«Ввод Турцией своих войск в северную часть Ирака провоцируют в регионе очередной кризис. Какие бы цели эта операция не преследовала, она еще больше усугубит сложную ситуацию. На решение Анкары могут по разным причинам отреагировать не только Ирак или Сирия, но и другие страны региона и остального мира», — указала она.

По словам эксперта, Турция преследует конкретные цели, а именно установить контроль над нефтяными и газовыми ресурсами северного Ирака, которые были утеряны еще со времен развала Османской империи, не позволить объединиться курдским сепаратистам — своим, иракским, сирийским и иранским. Помимо этого, власти Турции хотят сузить присутствие Израиля в северных областях Ирака, который вместе с США активно поддерживает проект создания курдского государства.

«Можно предположить, что в задачи турецких военных входит обеспечение безопасности некоторых представителей турецкой «пятой колонны», проживающих в Мосуле и других регионах северного Ирака. Речь идет о туркоманах. Наконец, Анкара стремится не допустить перевода формально существующего после американского вторжения в 2003 году в раскола Ирака на три части — суннитскую (на западе), шиитскую (на юге) и курдскую (на севере) — в международную юридическую плоскость без своего участия», — заключила Панина.

Ранее в этот день минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого военного ведомства Хулуси Акара, в операции задействованы силы спецназа и Военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.

Турецкие самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК. Как подчеркнул Акар, борьба Турции продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист.

В октябре 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в будущем будет продолжать бороться с террористами и силами режима в Сирии «другими» способами. По его словам, в Сирии усиливаются РПК и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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