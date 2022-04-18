В ГД раскритиковали отправку делегации США в страны для усиления поддержки Украины

Отправка сенаторов США в пять стран для усиления поддержки Украины демонстрирует отношение Вашингтона к другим государствам как к своим сателлитам, которые должны исполнять все прихоти Белого дома. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

«Отправка американцами своих конгрессменов в различные страны в очередной раз подчеркивает отношение США ко всему миру как к своим сателлитам, которые, по мнению Вашингтона, должны исполнять все прихоти «большого босса». Белому дому кажется явно недостаточным санкционное давление на Россию со стороны ряда государств, которые пытаются проявлять хоть какую-то самостоятельность. Конечно, США не могут этого допустить и будут всеми путями стараться заставить мир плясать под свою дудку», — отметил он.

Политик указал на то, что американская делегация, в частности, собирается посетить Германию, которая, как кажется Соединенным Штатам, не в полной мере выполняет установки Белого дома. Конгрессмены постараются в очередной раз прогнуть под себя сильнейшую экономику Европы, которая и без того находится в жестком стрессе из-за антироссийских санкций, добавил Гаджиев.

«По сути, США требуют в русофобском угаре от каждой страны сделать санкционный выстрел себе же в ногу», — заключил депутат.

О том, что группа законодателей демократов США отправится в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты активизировать поддержку Украины, накануне сообщило издание The Hill. Указывалось, что в делегацию вошли четыре сенатора и член палаты представителей конгресса, а сама поездка продлится девять дней.

В частности, американские конгрессмены встретятся с военным руководством и войсками США в Польше. Помимо этого, делегация намерена провести встречи с лидерами пяти стран.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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