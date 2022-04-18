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Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств

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Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), ректор которой Анатолий Полянкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

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«Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся [в] вузе по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации», — говорится в сообщении.

Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении вузу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

15 апреля Бабушкинский суд Москвы отправил Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

12 апреля стало известно, что Полянкин подписал указ об увольнении из учреждения профессора, народного артиста РФ Константина Райкина, где он занимал пост художественного руководителя. С решением не согласились представители студсовета учреждения, они призвали «Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Сам Райкин рассказал, что причиной его увольнения стал тот факт, что ректор упразднил эту должность.

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