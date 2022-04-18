Источник назвал ревность мотивом убийства семьи бизнесмена на западе Москвы

Убийство семьи бывшего банкира Владислава Аваева связано с ревностью. Об этом 18 апреля сообщил источник «Известий».

Тела трех человек, в том числе самого предпринимателя, были найдены в квартире на западе Москвы. По некоторым данным, в квартире на Университетской улице мужчина застрелил 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Как утверждает источник, мотивом убийства стали подозрения в измене. Также есть сведения, что супруга банкира была беременна.

Ранее в этот день сообщалось, что перед убийством Аваев позвонил своему водителю, но когда мужчина приехал по адресу, ему не открыли дверь. Водитель позвонил сестре банкира, она открыла дверь и обнаружила тела трех родственников.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.