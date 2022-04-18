Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран

Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран

2022-04-18 15:39:22

2022-04-18 15:39:22

2022-04-18 15:39:22

2022-04-18 15:39:22

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