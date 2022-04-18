СМИ сообщили о просьбе Путина к Беннету передать РФ церковь в Иерусалиме

Израильские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом, в котором содержится просьба передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского. Об этом сообщила местная газета «Едиот Ахронот» в понедельник, 18 апреля.

Как указано в публикации, письмо российский лидер написал действующему премьер-министру Израиля накануне вечером, 17 апреля. В нем он потребовал, чтобы церковь в старом городе Иерусалима была немедленно передана России после того, как это было обещано его предшественником, Биньямином Нетаньяху.

До этого, 15 апреля, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что из-за ситуации на Украине застопорилась передача России Александровского подворья в Иерусалиме. В связи с проволочками в разрешении ситуации принимает участие лично Путин.

9 апреля 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал журналистам, что в ходе визита в Израиль президент Путин поблагодарил премьера Нетаньяху за решение израильской стороны по вопросу передачи прав России Александровского подворья. Песков отметил, что в Кремле очень высоко оценили вместе с российскими верующими такую позицию руководства Израиля. Он подчеркнул, что российские власти надеются на неизменность позиции Израиля в этом вопросе и передача подворья состоится.

В начале 2020 года стало известно о том, что Израиль готов передать России Александровское подворье. В частности, были подготовлены необходимые документы. Вместе с тем в Иерусалиме отрицали, что решение в пользу Москвы было принято в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссахар.

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. Церковь Святого Александра, известная также как собор Святой Троицы, расположена самом сердце Христианского квартала. Храм находится фактически под владением РПЦ с 1890 года. В 2015 году назад занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение оформить юридически все права России на Александровское подворье и церковь Святого Александра Невского в Иерусалиме.