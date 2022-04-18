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Военные ЛНР доставили гумпомощь жителям Рубежного в бомбоубежища

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Представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) привезли гуманитарную помощь жителям города Рубежное, которые прячутся от обстрелов украинской артиллерии. Об этом 18 апреля сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков, побывавший в одном из гуманитарных рейсов.

«Сейчас едем раздавать хлеб нуждающимся в, мягко скажем, опасные зоны», — рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Первой точкой стал детский сад, в сыром подвале которого укрываются около 200 человек. Многие из них болеют.

По второму адресу доставки ждали 80 человек. Люди попросили лекарств и воды. Их привезут в следующей партии адресной помощи.

Самой опасной стала третья точка, однако весь груз успели раздать.

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Ранее, 12 апреля, о сложной гуманитарной обстановке в Рубежном рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что эвакуировать граждан возможности практически нет. По словам Марочко, по местам эвакуации бьют ВСУ. Также он назвал катастрофичной ситуацию с медикаментами в городе.

О невозможности эвакуировать мирных жителей из Рубежного в ЛНР сообщали и 5 апреля. Тогда представитель Народной милиции уточнил, что после подрыва украинскими военными цистерны с химикатами обстрелы многократно усилились.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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