В ЛНР заявили о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном

В городе Рубежный Луганской Народной Республики (ЛНР) гуманитарная обстановка остается сложной, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом он сообщил 12 апреля в эфире «Первого канала».

По его словам, ведется плановая боевая работа в населенном пункте Рубежное, есть уже ряд продвижений наших подразделений. Работа ведется сложно, поскольку вооруженные формирования Украины прикрываются мирным населением как живым щитом.

«Гуманитарная составляющая очень сложная, поскольку эвакуировать граждан практически не имеем никакой возможности, обстрелы не прекращаются. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по местам эвакуации, так же целенаправленно бьют по месту генератора, где люди имеют возможность набрать воды», — сказал он.

Кроме того, Марочко назвал катастрофичной ситуацию с медикаментами в городе. По его словам, ситуация в ЛНР не особо отличается от обстановки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ЛНР уже сообщали о невозможности эвакуировать мирных жителей из города Рубежное 5 апреля. Тогда представитель Народной милиции уточнил, что после подрыва украинскими военными цистерны с химикатами обстрелы усилились многократно.

Во вторник, 12 апреля, в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР. В населенном пункте Фрунзе ранена женщина 1948 года рождения. Повреждены пять жилых домов в поселке Донецкий и четыре жилых дома в Первомайске.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республик сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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