Песков оценил появление красных знамен Победы в Донбассе

В России для всех поколений без исключение красное Знамя Победы остается святыней. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова журналистов о том, что такие знамена все чаще замечают в Донбассе.

«Это для многих поколений и в других странах, особенно бывшего Советского Союза, это святыня, которая носит особый смысл, имеет сакральное значение», — отметил он.

Как добавил Песков, в Кремле замечают использование красных знамен военными во время спецоперации по защите населения Донбасса.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к использованию флагов Российской империи в Донбассе, Песков подчеркнул, что не располагает подобной информацией.

«Не могу вам точно сказать», — отметил он.

Ранее в апреле художники Екатеринбурга изобразили украинскую бабушку с красным флагом. Тень, которая падает от пенсионерки, — аналог монумента «Родина-мать зовет».

Корреспондент «Известий» рассказал предысторию изображения: 7 апреля в интернете появилось видео, где военные Украины растоптали Знамя Победы во время встречи с бабушкой, которая приняла их за солдат из России.

На записи видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя тряпочкой. Украинцы забрали флаг из рук женщины и отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира». Женщина отказалась принимать гумпомощь.