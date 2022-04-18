На участках трасс М-11 и М-4 повысили разрешенную скорость до 130 км/ч

Государственная компания «Автодор» повысила на ряде участков трасс М-11 в Подмосковье и М-4 в Воронежской области разрешенную скорость движения до 130 км/ч. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщило издание «Подмосковье сегодня».

Так, с 18 апреля владельцам легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т разрешено набирать скорость до 130 км/ч на М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга.

«С ноября прошлого года на трассе М-11 максимальная разрешенная скорость составляла 110 км/ч. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период», — уточняется в публикации.



Помимо этого с 16 апреля скоростной режим вырастет с 110 км/ч до 130 км/ч на участке с 517-го по 544-й км трассы М-4 «Дон» в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области.



«Эти участки М-11 «Нева» и М-4 «Дон» соответствуют высшей технической категории 1А, на них нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Трассы оборудованы элементами системы управления дорожным движением — камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями. Об изменениях погоды или схемы движения водителей оперативно предупреждают табло переменной информации», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в Московской области намерены завершить генеральную уборку дорог после зимы к 1 мая. В работах задействованы порядка 6 тыс. машин и около 9 тыс. человек. По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, дорожная служба перешла на весенне-летнее содержание проезжей части. Качество уборки каждый день будут проверять при помощи автоматической системы контроля. Гержик уточнил, что работы по уборке дорог включают уборку смета, мойку и покраску остановок, очистку проезжей части, тротуаров и ограждений, а также ямочный ремонт, нанесение разметки.

31 марта в минтрансе Московской области сообщили, что более 1 тыс. км автодорог отремонтируют в регионе в 2022 году. К нормативному состоянию будет приведено свыше 600 муниципальных дорог протяженностью порядка 456 км и 170 участков длиной свыше 600 км на региональной сети.