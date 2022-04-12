В Подмосковье генеральная уборка дорог завершится к 1 мая

В Московской области намерены завершить генеральную уборку дорог после зимы к 1 мая. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

В работах задействованы порядка шести тысяч машин и около 9 тыс. человек. по словам министра транспорта региона Алексея Гержика, дорожная служба перешла на весенне-летнее содержание проезжей части. За состоянием дорог в этом сезоне будут следить более 220 организаций, в том числе 24 производственных комплекса Мосавтодора, 200 коммерческих и муниципальных предприятий, уточняет агентство городских новостей «Москва».

«Уже приступили к уборке дорожной сети после зимы. Был определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого округа», — приводит слова министра телеканал «360».

Качество уборки каждый день будут проверять при помощи автоматической системы контроля. Гержик уточнил, что работы по уборке дорог включают уборку смета, мойку и покраску остановок, очистку проезжей части, тротуаров и ограждений, а также ямочный ремонт, нанесение разметки.

В настоящее время дорожные службы региона работают исходя из погодных условий. Продолжается круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, службы готовы к локальной обработке дорог противогололедными материалами, пишет РИАМО.

31 марта в Минтрансе Московской области сообщили, что более 1 тыс. км автодорог отремонтируют в регионе в 2022 году. К нормативному состоянию будет приведено свыше 600 муниципальных дорог протяженностью порядка 456 км и 170 участков длиной свыше 600 км на региональной сети.