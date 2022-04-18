Младенец попал в больницу после обрезания на дому

В Москве 27-дневный младенец был госпитализирован после того, как отец попытался провести ему обрезание в домашних условиях. Об этом стало известно в понедельник, 18 апреля.

По данным «Известий», в процессе «операции» у мальчика остановилось дыхание и он начал синеть. Как только это произошло, ребенка доставили в ближайшую больницу.

В настоящий момент пострадавший в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ.

Отец мальчика утверждает, что он хирург и имеет право проводить подобные манипуляции самостоятельно, однако в базе данных медицинских работников упоминаний о нем обнаружить не удалось.

В октябре 2020 года во время процедуры обрезания в одной из московских частных клиник у мальчика после наркоза случился анафилактический шок с последующими судорогами. В результате ребенка доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц.

Представители частой клиники заявили, что препарат шестимесячному ребенку ввел не сотрудник медцентра, а врач, который ворвался в помещение клиники вместе с семьей пациента и собственными лекарствами.

По данному факту в СКР по Москве возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Специалисты управления Росздравнадзора по московскому региону в ходе проверки столичной частной клиники нашли просроченные препараты и выявили несоблюдение условий хранения лекарств.