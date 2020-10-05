В Москве из клиники изъяли лекарства после ЧП при обрезании младенца

Специалисты Росздравнадзора в ходе проверки столичной частной клиники, где шестимесячный ребенок едва не умер во время операции, обнаружили просроченные препараты и выявили несоблюдение условий хранения лекарственных средств. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по столице и Московской области.

«Также обнаружены незарегистрированные лекарственные препараты. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан незарегистрированные лекарственные препараты изъяты специалистами территориального органа. Административное расследование продолжается», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Инцидент с младенцем произошел накануне. РЕН ТВ стало известно, что у ребенка случился анафилактический шок с последующими судорогами во время процедуры обрезания. После этого ребенок был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В свою очередь, агентство со ссылкой на информацию Росздравнадзора, пишет, что представители частой клиники заявили, что лекарство ребенку ввел не сотрудник медцентра, а врач, который ворвался в помещение клиники вместе с пациентом, его семьей и собственными лекарствами. Именно после введения им лекарства перед плановой операцией у малыша наступил анафилактический шок.

По данному факту Следственное Управление Следственного Комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».