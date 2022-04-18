Товарооборот России и Сингапура за первый квартал года вырос на 33%

Товарооборот России и Сингапура в январе–марте 2022 года вырос на 33% и достиг 1,63 млрд сингапурских долларов ($1,2 млрд). Об этом свидетельствуют данные Агентства предприятий Сингапура, опубликованные в понедельник, 18 апреля.

Согласно отчету ведомства, импорт из РФ составил $1,1 млрд, а экспорт — $82,4 млн.

Несмотря на прогресс в торговых отношениях Сингапура с Россией в рамках квартала, общие ежемесячные показатели оставляют желать лучшего: так, в марте было зафиксировано резкое снижение товарооборота, почти в 8,5 раза. Если год назад речь шла о $520,5 млн, то на сегодняшний день уровень упал до $61,3 млн.

Между тем внешняя торговля растет, хотя и не так быстро, как в предыдущие месяцы. В годовом исчислении прирост за март составил 17,6%, тогда как в феврале аналогичный показатель был равен 20,9%.

При этом 7 марта регулятор Сингапурской биржи (SGX) приостановил доступ к глобальным депозитарным распискам компании ПАО «Газпром» в связи с запретом на финансовое сотрудничество с организациями, подконтрольными российскому правительству. В свою очередь, правительство России внесло Сингапур в обновленный перечень недружественных стран и территорий.

Ранее, 5 марта, МИД Сингапура объявил о введении санкций в отношении российских финансовых организаций. Рестрикции включают в себя запрет на любое сотрудничество с финансовыми институтами Сингапура, транзакции криптовалютой и ограничение поставки в РФ предметов двойного назначения.

Иностранные государства ввели санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.