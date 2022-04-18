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Экс-премьер Британии рассказал о подвохе соцсетей для политиков

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Социальные сети могут навредить политическим лидерам, рассказал 17 апреля бывший премьер Великобритании Тони Блэр в интервью греческой газете Kathimerini.

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По его словам, нередко информация в соцсетях эмоционально окрашена. Задача политика же, наоборот, отделить реальность от всплеска чувств.

При этом, заметил Блэр, ирония в социальных сетях заключается в том, что они оказывают давление на политиков и выводят их из равновесия.

«Социальные сети во многом — это рана современной политики, но это также и данность. И нужно быть достаточно сильным [лидером], чтобы противостоять им», — заключил Блэр.

Летом 2021 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о том, что подает судебный иск против технологических гигантов, в том числе глав и основателей компаний Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Twitter и Google. Трамп утверждает, что подвергся цензуре со стороны этих компаний, которые заблокировали его аккаунты в социальных сетях. По его словам, помимо компенсации и восстановления аккаунтов он потребует в иске «привести технологических гигантов к ответственности».

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками тогдашнего главы Белого дома «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Тогда же страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. Поводом для применения таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

Ранее, в 2020 году социальная сеть Instagram пометила публикацию бразильского президента Жаира Болсонару о снижении смертности в штате Сеара на фоне пандемии коронавируса как фейковую новость. Это был не первый случай, когда бразильский президент столкнулся с блокировкой своих постов в Сети: в апреле Twitter удалил две записи из аккаунта президента за нарушение правил соцсети.

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