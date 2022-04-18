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Диетолог рассказал об опасных последствиях детокса для здоровья

Диетолог Ковальков: детокс-программы могут быть смертельно опасны
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Попытка очистить свой организм от шлаков и токсинов, провести так называемый детокс, может обернуться негативным образом для здоровья, а в некоторых случаях даже привести к смерти. Об этом 18 апреля рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

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«Попытка очистить организм от так называемых шлаков и токсинов может спровоцировать тяжелые последствия. Вы не знаете, какие сложные заболевания есть в вашем организме и как они могут протекать. Детокс в такой ситуации может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, разбалансировке гормонального фона, ко всему, что угодно», — приводит слова диетолога радио Sputnik.

Специалист объяснил, что под термином детокс подразумевается чистка организма. В Сети в качестве рекламы, как правило, ближе к весне предлагается очистить свой организм от шлаков и токсинов, при этом не уточняется, от каких именно токсинов необходимо очищаться.

«Когда мне какие-то люди говорят о «чистке организма», то я им отвечаю, что согласен на это, только если мне скажут, от чего именно надо «чистить». То есть я прошу людей назвать не просто условные шлаки и токсины, а конкретную биохимическую формулу того, от чего мы «чистим» организм», — добавил Ковальков.

По его словам, трудно назвать вещество, с которым не могла бы справиться печень.

Между тем, продолжил врач, если после зимы появились какие-то проблемы со здоровьем, желательно обратиться в медицинское учреждение, где подскажут, от чего конкретно стоит очищать организм.

16 апреля эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что пища, богатая трансжирами, а также рафинированные продукты оказывают негативное влияние на здоровье печени. Несмотря на то, что печень помогает перерабатывать жиры и углеводы, а также выводить токсины, этот орган может погубить пища, богатая трансжирами, которых очень много в гидрогенизированном растительном масле, фастфуде, заменителях сливочного масла, маргаринах, фритюре.

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