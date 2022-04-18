Артисты Кормухина и Белов посетили в госпитале участников спецоперации

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов выступили перед участвующими в спецоперации по защите Донбасса военнослужащими российской армии, которые проходят лечение в госпитале в Наро-Фоминске.

Встреча с военными проходила в рамках акции «Лучшим воинам мира» от Минобороны России.

«Все мои подписчики, все мои друзья, передают вам огромный привет, низкий поклон и великую нашу благодарность! У нас полно друзей за рубежом, и они тоже желают вам победы и благодарят за то, что вы противостоите всемирному злу! И мы победим обязательно!» — сказала певица.

Ольга Кормухина также подчеркнула, что всё свое творчество они всегда посвящали настоящим русским бойцам.

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В ходе мероприятия с военными проводят встречи известные деятели спорта, науки, образования и культуры.

15 апреля в Набережных Челнах состоялся концерт музыкально-патриотического марафона «Za Россию». На сцене выступили заслуженный артист России, лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр, российский музыкант Алексей Поддубный (более известный как Джанго), а также кавер-группа «Веретено».

До этого, 7 апреля, сообщалось, что заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров провел творческую встречу с участвующими в операции по защите Донбасса военнослужащими российской армии, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве.

В беседе с журналистами Кунгуров отметил, что поддерживает российских военнослужащих, государство, президента РФ Владимира Путина и считает, что военнослужащие российской армии делают на Донбассе важную миссию. По мнению Кунгурова, российские военные являются настоящими героями, борющимися за правое дело.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».