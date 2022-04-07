Кунгуров выступил в госпитале перед участниками операции по защите Донбасса

Заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров провел творческую встречу с участвующими в операции по защите Донбасса военнослужащими российской армии, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве. Встреча с военнослужащими проходила в рамках акции «Лучшим воинам мира» от Минобороны России.

На встрече артист исполнил известные народные песни, в том числе «Катюшу», «Надежду», «Русское поле». После завершения концерта артист пообщался с военнослужащими, поблагодарил за проявленное во время защиты Донбасса мужество и пожелал скорейшего выздоровления.

В беседе с журналистами Кунгуров отметил, что поддерживает российских военнослужащих, государство, президента РФ Владимира Путина и считает, что военнослужащие российской армии делают на Донбассе важную миссию. По мнению Кунгурова, российские военные являются настоящими героями, борющимися за правое дело.

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В ходе мероприятия с военными проводят встречи известные деятели спорта, науки, образования и культуры.

3 апреля всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская рота боевого братства» устроило акцию в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной операции на Донбассе. Молодые люди провели демонстрацию на фоне проекции символа российской армии — буквы Z и рассказали, что эта буква для них является символом свободы и гордости.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.