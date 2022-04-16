В Набережных Челнах прошел концерт в рамках марафона «Za Россию»

В Набережных Челнах 15 апреля состоялся концерт музыкально-патриотического марафона «Za Россию». На сцене выступили заслуженный артист России, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, российский музыкант Алексей Поддубный (более известный как Джанго), а также кавер-группа «Веретено», сообщает Татарстан-24.

«Мы всегда рады поддержать такие мероприятия. На сегодняшний день в Набережных Челнах в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей. Мы гордимся этим. Мы частица многонационального народа Российской Федерации», — сказал первый замруководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

В рамках марафона «Za Россию» студенты Набережночелнинского института КФУ посетили лекции экспертов российского общества «Знание», перед ними выступили психологи, экономисты, социологи, историки и культурологи.

Это мероприятие стало первым в рамках масштабного проекта, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов России. Концерты в поддержку участвующих в спецоперации по защите Донбасса военных пройдут в шести федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Помимо этого, в рамках проекта «Za Россию» стартовала общероссийская эстафета «Свет наших сердец», которая будет передаваться от одного города к другому.

В Астрахани 14 апреля состоялся благотворительный концерт «Zа мир! Zа Россию!» для военных, членов их семей, а также жителей и гостей города. В рамках программы выступили российские звезды, среди которых Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Анна Семенович и группа «Фабрика».

12 апреля в московском Музее Победы прошел бесплатный концерт «Zа Россию» певца Григория Лепса. Цель мероприятия заключается в призыве объединить русский народ, отметил исполнитель. Артист пообещал продолжение акции. Кроме того, он призвал представителей всех профессий приносить пользу своей работой в это непростое время.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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