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Григорий Лепс провел благотворительный концерт «Zа Россию»

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В столичном Музее Победы во вторник, 12 апреля, прошел бесплатный концерт «Zа Россию» певца Григория Лепса для российских военных, их семей, волонтеров, военных врачей, а также посетителей музея.

«Такого единения у нас давно не было»
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Как отметил артист, цель мероприятия заключается в призыве объединить людей, объединить русский народ.

«Сейчас очень много разговоров ведется о спецоперации. Я никогда не занимался политикой, тем не менее своя гражданская позиция у меня имеется на этот счет. Правда в том, чтобы мы были едины – русский народ, россияне. Речь идет обо всем русском, что должно сохраниться. Государство российское делает свои шаги, и мы должны объединить свои силы, в том числе мои коллеги», — сказал он.

Кроме того, Лепс призвал представителей всех профессий приносить пользу своей работой в это непростое время.

«Я делаю все, что могу, что у меня хорошо получается. Говорят, что у меня неплохо получается петь. Если бы я был военным, я был бы на передовой. Если бы я был хирургом, я бы оперировал. Поскольку я музыкант, я пою для людей, для военнослужащих», — заключил он.

Мероприятие под лозунгами «Zа Россию» и «Zа мир без нацизма» прошло в Зале Полководцев. По словам Лепса, акция получит продолжение.

9 апреля, представители организаций соотечественников в Ливане провели в Бейруте акцию в поддержку России. В ливанскую столицу из разных районов страны прибыли выпускники российских вузов с семьями. На набережной Рамлет-эль-Бейда участники создали на песке композицию из свечей «Zа Россию».

Ранее, 3 апреля, жители Кипра провели в Пафосе акцию в поддержку РФ. Несколько десятков человек вышли на улицу с поднятыми вверх российскими флагами.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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