Корреспондент «Известий» показал работу «Аллигаторов» в спецоперации

Вертолеты Ка-52 служат основой фронтовой авиации ВС РФ. Его технические характеристики помогают успешно выполнять российским военным поставленные перед ними задачи в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал принцип работы «Аллигатора».

Вертолеты оборудованы тепловыми ловушками, способными сбивать головку наведения ракет. Кроме этого, у Ка-52 есть комплекс бортовой обороны, способный выводить из строя ракетную систему самонаведения. Основными задачами вертолетов на Украине являются удары по противнику и воздушное прикрытие при эвакуации раненых.

«При сопровождении летим рядышком с транспортным вертолетом в случае противодействия работаем по тому месту откуда велся огонь. При выполнении боевых задач нам дают координаты», — рассказал штурман Николай.

Точность попадания в цель у Ка-52 почти 100%. При этом вернувшиеся с боевых заданий летчики делятся, что ни раз попадали под обстрел. Состояние вертолета, между тем, осталось исправным. Аллигаторы называют самыми « живучими» вертолетами. Если поврежден один двигатель, мощности второго хватит, чтобы дотянуть до посадки.

«Экипажи возвращались обстрелянными. Но тем не менее все горит. Все мигает. Возвращались на базу стабильно. Дойти до дома можно. Этот вертолет позволяет», — поделился со спецкором командир экипажа Павел.

Комплексы «Панцирь С-1» прикрывает «Аллигаторы» с земли и находятся в состоянии боевой готовности круглосуточно.

17 апреля в Минобороны РФ рассказали, что экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) и подразделений ВСУ. Сообщалось, что позиция ЗРК была обнаружена пилотами во время выполнения полетного задания. Боевой расчет ЗРК провел пуск по одному из российских вертолетов.

До этого, 1 апреля, сообщалось, что пилоты российского боевого вертолета Ка-52, подбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ), смогли совершить успешную посадку. При выполнении боевой задачи один из снарядов попал в левый борт вертолета. Пуля дошла до внутренней части кабины и почти задела ногу другому пилоту. При этом дотянуть до аэродрома было обязательно, чтобы вертолет не оставлять противнику.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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