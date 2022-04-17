Вертолеты Ми-28Н РФ уничтожили позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) и подразделений ВСУ. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявили в российском Минобороны.

По данным ведомства, позиция ЗРК была обнаружена пилотами во время выполнения полетного задания. Боевой расчет ЗРК провел пуск по одному из российских вертолетов.

«Экипаж вертолета выполнил отстрел тепловых ловушек, совершил противоракетный маневр, уйдя от выпущенной ракеты, после чего группа ударных вертолетов нанесла ракетный удар по позиции ЗРК противника, уничтожив ее», — добавили в Минобороны.

Также воздушные машины ликвидировали замаскированные в лесистой местности позиции подразделений ВСУ.

Как ранее в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение ночи Вооруженные силы РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области. Помимо этого ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.

16 апреля Конашенков рассказал о том, как российские ПВО сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который должен был доставить крупную партию поставленного киевскому режиму западными странами вооружения.

Генерал-майор уточнил, что безвозвратные потери армии Украины, Нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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