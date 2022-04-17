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Вертолеты Ми-28Н РФ уничтожили позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ

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Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) и подразделений ВСУ. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявили в российском Минобороны.

По данным ведомства, позиция ЗРК была обнаружена пилотами во время выполнения полетного задания. Боевой расчет ЗРК провел пуск по одному из российских вертолетов.

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«Экипаж вертолета выполнил отстрел тепловых ловушек, совершил противоракетный маневр, уйдя от выпущенной ракеты, после чего группа ударных вертолетов нанесла ракетный удар по позиции ЗРК противника, уничтожив ее», — добавили в Минобороны.

Также воздушные машины ликвидировали замаскированные в лесистой местности позиции подразделений ВСУ.

Как ранее в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение ночи Вооруженные силы РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области. Помимо этого ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.

16 апреля Конашенков рассказал о том, как российские ПВО сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который должен был доставить крупную партию поставленного киевскому режиму западными странами вооружения.

Генерал-майор уточнил, что безвозвратные потери армии Украины, Нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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