Стали известны методы борьбы ВС РФ с националистами в Мариуполе

«Известия» узнали о методах борьбы российских военных с украинскими националистами при освобождении Мариуполя.

При въезде в город поражает огромное количество разрушенных домов. Причина таких разрушений кроется в тактике, которую использовали в обороне украинские вооруженные формирования. На перекрестках, развязках, развилках, важных улицах и даже в проходных дворах создавались баррикады из автомобилей и другой тяжелой техники.

«Пока оценка ущерба не проводилась. Но на мой взгляд, 10–15% строений в городе восстановлению не подлежат», — поясняет новый мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Украинское командование приложило все усилия, чтобы создать в районе Мариуполя сильный артиллерийский кулак. Даже в составе батальонов морской пехоты, помимо минометных подразделений, были артиллерийские батареи, оснащенные 122-мм либо 152-мм гаубицами.

«Украинцы готовились очень хорошо. Все позиции оборудованы добротно. Большое внимание уделялось средствам разведки и наблюдения. Были оборудованы системы беспроводной передачи информации, развернуты видеокамеры — в том числе и с тепловизионными каналами», — рассказывает «Известиям» офицер 9-го полка морской пехоты ДНР.

В сложившейся ситуации союзное командование отошло от классической схемы штурма города: она привела бы к неоправданным человеком жертвам среди мирного населения. Город освобождали легкие силы — морские пехотинцы России и Донецкой республики, бойцы бригад спецназа и Федеральной службы войск национальной гвардии, при ограниченной поддержке бронетехники.

Главной задачей артиллерии и авиации союзных сил стало подавление позиций украинских РСЗО и гаубиц. Легкие силы методично продвигались в глубь Мариуполя, уничтожая украинские позиции и спасая заложников из «домов-крепостей». Такой подход не обеспечивал быстрого продвижения, но спасал жизни заложников и позволял очищать от украинских вооруженных формирований целые районы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Раскаты разгрома: как союзные силы спасали Мариуполь и его жителей