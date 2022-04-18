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В АБР предложили ввести уголовное наказание за хранение крипты вне бирж

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За хранение криптовалюты на некастодиальных криптокошельках, то есть вне традиционных счетов на криптобиржах, следует ввести уголовную ответственность. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в ЦБ и ведомства (есть у «Известий»).

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Если средства на кастодиальных кошельках де-факто контролируются операторами обмена (по аналогии с банковскими вкладами), то на некастодиальных цифровые активы и ключи находятся под личным контролем пользователя. И именно он, а не биржа несет ответственность за их сохранность. Вместе с тем существуют серьезные проблемы с взысканием криптовалюты должников и преступников, хранящейся на некастодиальных кошельках, рассказал «Известиям» вице-президент АБР Анатолий Козлачков.

По его словам, концепция разрабатывалась при консультативной помощи МВД. Она предусматривает введение уголовной ответственности за факт хранения криптовалюты на некастодиальных кошельках в случае, если она не была задекларирована.

В случае установления связи должника и анонимного криптокошелька перед лицом может быть поставлен выбор: либо выдать ключ, либо подвергнуться наказанию за сокрытие имущества в форме цифровых активов, говорится в документе.

Уголовно-правовой подход позволит уравнять всех субъектов крипторынка «в качестве лиц, обязанных платить налоги», и позволит снять противоречие между подходами Банка России и Минфина к регулированию оборота криптовалют, считают в АБР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деление на касты: за хранение крипты вне бирж предлагают уголовное наказание

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